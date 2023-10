Több év kihagyás után szervezik meg – immár ötödik alkalommal – a szüreti bált Rákóczifalván a városi sportcsarnokban. Az október 21-én 19 órától meghirdetett rendezvényre akkora érdeklődés mutatkozott, hogy napokkal az esemény előtt elkelt minden jegy, így a szervezők telt házzal számolhatnak. A vacsora mellé jó műsort is kapnak az érdeklődők, fellép fellép Kaczor Feri is. Lesz tánc, mulatság és tombolahúzás is.