Főzni való tökféléből már csak elvétve akad a standokon látogatásunkkor, ám lopótök formájú sonkatököt elég sok helyen árultak és többfelé a faragni való narancssárga dísztökök is kellették magukat.

A nyugdíjas Szabó Gáborné sütni való tököt keresett, egy közepes darabot cipelt szatyrában.

– A férjem is, én is szeretem a tököt, amíg lehet kapni, folyamatosan veszünk, hol innen, hol onnan – válaszolta érdeklődésünkre. – A kerek, szürke héjú nagydobosi fajta talán még finomabb is, de olyat most épp nem találtam. Épp azon gondolkodom, ne vegyek-e még egy ilyen kisebbet, pénteken ugyanis jön a lányom, ő is kedveli, főleg porcukorral megszórva.

Popovics Gyula árusnál is sorakoznak a sonkatökök.

– Körülbelül két hete árulok sütőtököt. Viszik már a vásárlók is, de még visszafogottan. Akkor lesz rá majd a legnagyobb kereslet, ha bejönnek a fagyok. Sokan olyankor úgy vásárolnak be, hogy kitartson a tök december végéig, januárig – mutatott rá az eladó.

Fehérné Csiki Ágnes férjével együtt kínálta a sütni való és a halloweeni tököt is. Ágnesék is két hete árulják.

Sokan nincsenek vele tisztában, hogy ez a tökfajta nem ehető, mindig el szoktuk mondani, hogy étkezésre nem használható

– árulta el Ágnes.

– Fiatalok is rákérdeznek. De egyre inkább megtanulják. Egyébként vannak, akik a sonkatököt is megfaragják, bár nyilván azt inkább étkezésre veszik. Ha hideg van, begyújtják a sütőt és egyúttal fűtenek is. Az idős korosztály vásárol legtöbbet a tökből, ők azok, akik jobban ismerik. Van, aki például tökgolyót is készít belőle, van, aki mézzel, dióval ízesíti, de kókuszreszelékbe is bele szokták forgatni.

Ők is azt tapasztalták az elmúlt évek során, hogy főként akkor viszik az ehető tököt, amikor bejön a hideg, ha megcsípi egy kicsit a hideg, akkor a legfinomabb. A szép, sárga, érett, formás sütőtököket érdemes megvenni.

Sipos Béla jókora narancssárga dísztököket kínál. Mint megtudtuk, az elmúlt két hétben, amióta árulja, még mindenki óvodába szánta. Sokfelé tökfaragó versenyt tartanak

– Körülbelül három éve vált felkapottá a halloweeni tök – mondta. – Sokan az utolsó napokra halasztják a beszerzését, mint a karácsonyra szánt fenyőfák esetén is teszik.

Popovics Gyula két hete kezdte a sonkatök árusítását

Fotó: Nagy Balázs

Az eladónál vannak igen nagy, 11 kiló körüli tökök is, bár mint mondta, főként az 5-7 kiló közöttiek kelendők. Ő Medgyesegyházáról hozza, de van, aki közelebbről, például Cserkeszőlőről. A sütni való tököt pedig legjobban decemberben lehet eladni.

– Még mindig nem tudja mindenki, hogy a halloweeni tököt nem lehet megenni, mert mérgező. Nekem is voltak olyan vásárlóim, akik megsütötték és betegek lettek tőle – idézte fel Sipos Béla.

Hazánkban megközelítőleg 1600 hektáron termesztenek sütőtököt. Vármegyénkben nem jellemző, hogy számottevő területen foglalkoznának vele, legtöbben inkább afféle hobbi-termesztők.