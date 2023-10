Immáron tizenegy éve, hogy az ősz beköszöntével Családi Egészségnapot tartanak Szolnokon, a rendezvénynek ezúttal a Városi Sportcsarnok ad otthont. Az október 8-án megrendezendő eseményről Fejér Andor alpolgármester, dr. Mózer Erzsébet, a Hetényi Géza kórház rendelőintézetének vezetője és dr. Takács Mária, a MÁV Kórház ortopéd szakorvosa tartott sajtótájékoztatót a városházán.

– A Családi Egészségnapot népszerűsítő meghívókból is látszik, nem csak maga a plakát, hanem az idei programok is nagyon színesek – mutatott rá Fejér Andor alpolgármester. – Mint mindig, idén is az egészséges életmód, a mozgás és a szűrővizsgálatok fontossága kerül előtérbe a programokon. Délután háromkor például Béres Alexandra tart bemutatót.

– Az ember az életkor előrehaladtával szembesül azzal, hogy a legfontosabb kincsünk az egészségünk – fejtette ki a sajtótájékoztatón dr. Mózer Erzsébet. – Ezért pedig minden embernek tenni kell, ha teljes értékű életet szeretne élni. A város már tizenegy éve segít abban, hogy ezt az itt élők minél könnyebben megtehessék.

Az október 8-án délelőtt 10-től zajló eseményen gyógymasszázzsal, mentálhigiénés tanácsadással, totyogó tornával, gyermek jógával és számtalan szűrővizsgálattal és tanácsadással készülnek a szervezők. A rendezvényen többek között lehetőség adódik csontsűrűség, szív és érrendszeri, valamint hallásvizsgálatra, de rákszűrésre és tanácsadásra is lehetőséget biztosítanak.