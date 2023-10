A Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM Óvodájában családi sportdélutánt tartottak. Az óvodába újonnan érkező gyerekeket is itt, a szülői és gyermekközösség előtt köszöntötték. A rendezvényen részt vett Szepesi Tibor polgármester is, aki nem érkezett üres kézzel, egy havi képviselői tiszteletdíját adta át Szabóné Szentesi Mária tagóvoda-vezetőnek, hogy hozzájáruljon az udvaron egy napvitorla kifeszítéséhez, amit ő és Balajtiné Sütő Margit, a MIEÓ megbízott vezetője is megköszönt.