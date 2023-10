– Mi az a fogyasztóvédelem?

– Ha leegyszerűsítjük, akkor az, ami a fogyasztó és a kereskedő, vállalkozás közötti viszonyokat rendezi. Ám ennél összetettebb, hiszen a fogyasztóvédelemnek van szolgáltatásellenőrzési- illetve piacfelügyeleti része is. Előbbi keretében ellenőrzik a hatóság szakemberei az általános kereskedelmi- és ár kiírásokat, vizsgálják a szolgáltatókat a hitelesítésekkel kapcsolatosan. Utóbbi keretében pedig nézik a termékek biztonságosságát.

– Mióta létezik ez?

– Bármilyen meglepő, már az ókorban is volt fogyasztóvédelem. Létjogosultságát és elterjedését tekintve az 1970-es éveket említhetjük. Hazánkban az Európai Uniós csatlakozáskor vettük át az európai szabályokat. Egyébként már a rendszerváltáskor felmerült a fogyasztóvédelem hiánya, a fogyasztóvédelmi jogszabály 1997-ben készült, 1998-ban lépett hatályba. A fogyasztóvédelmi politika fontos pillére a uniós politikának, bármilyen jogalkotáskor figyelembe kell venni a fogyasztóvédelem szabályait.

– Milyen szituációkban és hogyan tud segíteni a hatóság a fogyasztóknak?

– A hatóság hivatalból vagy kérelemre jár el. Az előbbiek az illetékes minisztérium által kiadott programok, tematika alapján történnek. S vannak a kérelemre végzett ellenőrzések. Az állampolgárok szóban kizárólag személyesen intézhetnek a hatósághoz kérelmet, telefonon tett panasz esetében nem tudunk eljárást kezdeményezni. A kérelmet írásban viszont eljuttathatják hozzánk, méghozzá postai úton vagy ügyfélkapunk keresztül. Kérelem benyújtása, panasztétel előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot a szóban forgó kereskedelmi egységgel, vállalkozással, meg kell próbálni rendezni a vitás kérdést. A kérelemben meg kell jelölni a vállalkozást, a panasz pontos leírását és a rendelkezésre álló dokumentumokat. Hatvan napos eljárás kezdődik ezek után.

– Gyakori, hogy ráhagyják, nem foglalkoznak az emberek az őket ért sérelmekkel?

Azt tapasztaljuk, hogy az emberek szerint a fogyasztóvédelem mindenben megoldást tud adni. De azt is látjuk, hogy az emberek egyre inkább mernek cselekedni, egyre jobban tudják, milyen jogaik vannak, amikért hajlandók fellépni.

– Milyen lépéseket tett a fogyasztóvédelem az elmúlt években a fogyasztók védelme érdekében?

– A hatóság folyamatosan ellenőrzi a vállalkozásokat, így például nyáron a strandokat ellenőrizték a kollégák, akik fesztiválokon, illetve a nagyobb forgalmú helyeken is megfordultak. Vizsgálták például az italok megfelelő mérését, az árfeltüntetéseket, de az is, hogy ki van-e írva, hogy mely vállalkozás működik az adott helyen éppen. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy a kereskedelmi egységekben kiszolgálják-e a fiatalokat alkoholtartalmú italokkal, amivel kapcsolatban sajnos rosszak a tapasztalatok. Játszótereket is ellenőriznek a kollégák. Ami a legfontosabb, hogy a vizsgálatokat úgy kell végeznünk, hogy a fogyasztókat védjük, s a vállalkozókat jogkövető magatartásra ösztönözzük.

– Mit tanácsol a hallgatóknak fogyasztóvédelmi szempontból?

– Fontos, hogy amikor vásárolunk, győződjünk meg arról, hogy kitől veszi, rendeli. Webes rendelés esetén nézzük meg a szerződés feltételeit, s lehetőleg magyar oldalról rendeljünk. Ha túl szép, hogy igaz legyen, akkor érdemes bizalmatlannak lenni. Legyenek a vásárlók körültekintőek.

A szakember konkrét esetekkel kapcsolatban is osztott meg tanácsokat. Hogy mit tehetünk például abban az esetben, ha nem megfelelő szállást kapunk egy-egy utazás alkalmával. Erről is részletesen hallhatnak a beszélgetésben.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.