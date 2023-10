Sokakat érdekel a beruházás

Az új bölcsőde híre a Facebookon is gyorsan elterjedt. Az abonyi városháza hivatalos közösségi oldalán jó néhányan elmondták véleményüket az előremutató projektről. Legtöbben örömüket fejezték ki a bejelentés láttán, de olyan megjegyzések is akadtak, amelyek további fejlesztések szükségességét, például egy városi idősotthon kialakítását is szorgalmazták. Mások abbéli aggályuknak adtak hangot, hogy vajon lesz-e elegendő parkolóhely a bölcsőde környezetében.