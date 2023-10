– Megtisztelő számomra a kitüntetés, melyet a város vezetésétől, az itt élő emberektől, barátoktól, szülőktől, nagyszülőktől kaptam. Azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek a munkája a hobbija, az élete. Kun vagyok, nagykun. Keményfejű, kitartó, makacs, lokálpatriotizmusom erős, csakúgy, mint a szűkebb hazám hagyományai iránti tiszteletem. Szüleim, nagyszüleim öröksége nagyon fontos számomra – vallja a díjazott, aki közel húsz éve aktív hagyományőrző, hat éve pedig elnöke a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesületnek is.

– Amikor a kislányom iskolás lett, néptáncot is tanultak, amit annyira megszeretett, hogy az akkori Pátria Művészeti Iskola helyi csoportjában tanulta is. A próbákra én is elkísértem, aztán megismerkedtem Kecskésné Herczegh Katával, a Nagykun Táncegyüttes vezetőjével, a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógusával, akivel előbb szakmai kapcsolat, majd máig tartó barátság alakult ki.

Amit otthonról, a nagyszüleimtől, szüleimtől hoztam – helyi hagyományokat, szokásokat, népi mondókákat, gyermekjátékokat –, átadtam Katának, és ebből több táncos, játékos műsort csináltunk, jelenleg is összedolgozunk. Mára az életem része lett a néphagyományok megélése, átadása, átörökítése, és fontosnak tartom, hogy ezeket továbbadjam a gyerekeknek is.

– Jelenleg a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának a Sásastó úti telephelyén dolgozom óvónőként, mellette az intézmény igazgatóhelyettese is vagyok – mesélte a díjazott, aki előbb nyomdászként dolgozott Karcagon.

Minden reggel egy kis mozgással kezdődik a nap az Őzike csoportban. A gyerekek Gönczi Edit és Borók Boglárka óvónők vezetésével végzik a különféle gyakorlatokat Fotó: Daróczi Erzsébet

– Kézi szedő voltam, és mire gyesről visszamentem, megszűnt a pozícióm, átvették a gépek. Ekkor kerültem képesítés nélküli óvónőnek a kisúji Bocskai óvodába, ahol Zsoldos Lászlóné Erzsike néni annyira megszerettette velem ezt a pályát, hogy beadtam a jelentkezésemet Szarvasra. Két gyermek mellett, felnőtt fejjel elvégeztem az óvónőképzőt, és azóta is folyamatosan fejlesztem magam. Gyermekeim már felnőttek, András fiam kertészkedik, lányom kereskedő. Igazából mindkettejükben látom, hogy van érzékük a gyermekekkel való foglalkozáshoz, ha bejönnek az óvodába, körülveszik őket a kicsik, nagyon szeretik őket. Mindketten megtalálták saját hivatásukat, de a hagyományőrzés számukra is fontos. Már nagyon vágyom a nagymamaszerepre, remélem, hamarosan az is eljön – jelenti ki Gönczi Edit, aki Rátainé Szabó Erika dajka és Borók Boglárka óvónővel együtt foglalkozik az Őzike csoportosokkal.