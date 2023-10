A programon, melynek házigazdája Molnár Barna, az intézmény igazgatója volt, Pintér István történész, nemzetőr ezredes ismertette az akkori megtorlás katonákat és civileket is érintő történéseit, egyben röviden méltatta az Aradon kivégzett főtisztek katonai szereplését. Amint elmondta, csak akkor beszélhetünk aradi tizenhármakról, ha pusztán az október hatodikai eseményekre korlátozzuk a megemlékezést.

Rámutatott, hogy Ormay Norbert ezredes halálával a kivégzések már augusztus 22-én elkezdődtek, majd október hatodika után is tovább folytatódtak. Akkor végezték ki Kazinczy Lajos ezredest, a szintén perbe fogott Lenkey Jánost csak elhatalmasodó betegsége, majd 1850-ben bekövetkezett halála mentette meg a kivégzéstől, de őt is a vértanúkhoz kell sorolni. Az előadó áttekintette az Aradhoz vezető út közvetlen előzményeit, Görgei fegyverletételének körülményeit is. Kiemelte Görgeinek azt a meggyőződését, hogy a felelősségre vonás csak vele, mint főparancsnokkal történhet. Köztudott, hogy I. Miklós cár és Paszkievics tábornok közbenjárása ellenére brutális megtorlás követte a fegyverletételt.

Az előadást, melyen az évfordulós megemlékezések történetéről is szó esett olyan filmrészletek színesítették, mint a Kossuth és Görgei között lezajlott tárgyalás képei, vagy Görgei sorsdöntő utolsó haditanácsának felidézése.