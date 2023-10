Legrégebbi kiadványaikból állított ki egy válogatást a falvai könyvtár az elmúlt héten az Országos Könyvtári Napok apropóján. A bibliotéka birtokában számos igen régi könyv is található, melyek kora meghaladja a száz évet, ezek egy részét tárták most látogatóik elé. A legöregebb példányuk 1851-es kiadású, Arany János A nagyidai cigányok című kötete. Ezt is megcsodálhatták az olvasók.