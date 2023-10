Elkezdődött a tiszatenyői közkonyha fejlesztésének harmadik üteme, ennek során a konyha bejáratát akadálymentesítik, ahogy a mosdót is, de parkoló is épül a mozgáskorlátozottak számára. A beszállítóút térkőburkolatot kap, emellett pihenőpadot és kerékpártárolókat is telepítenek, valamint a működési költségek csökkentése érdekében az udvarra napelemes rendszert építenek ki. Erre 50 millió forintot fordít az önkormányzat a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programon elnyert 100 millió forintból. A szociális étkeztetés fejlesztése című alpályázat első ütemében eszközbeszerzés történt, a másodikban pedig a régi ételkiszállító járműveket cserélték le.