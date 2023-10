– Mivel örökös ökoiskola vagyunk, a minapi állatok világnapjára is különféle programokkal készültünk. Ilyenkor az a célunk, hogy a gyerekek ne csak tudást és információkat kapjanak, hanem szórakoztató is legyen számukra a rendezvény, és mindig egy kicsit megújuljunk. Idén a Szolnok Városi Állatotthontól érkezett előadó, aki a felelős állattartásról osztotta meg gondolatait a diákokkal – avatott be az iskola ökoeseményeinek hátterébe az intézmény pedagógusa.

Fehérné Zsák Zsuzsanna hozzátette, a jeles nap alkalmából októberben gyűjtést rendeznek az otthon lakóinak.

Az állatotthon vezetőjét azzal kerestük meg, hogy mondja el, mire lenne szükségük, mit ehetnek meg a különféle jószágok. Olyan élelmet szeretnénk gyűjteni, ami jó minőségű, és hasznos táplálékként szolgál számukra. Tudni kell, hogy nemcsak előadáson vehettek részt szerdán a gyerekek, hanem az iskolarádión keresztül érdekes híreket is hallhattak a témában. Ezen a napon egyébként kisállatokat is behozhattak az osztályok, és megbeszéltük, hogyan kell tartani, illetve ellátni őket

– fogalmazott a pedagógus.

Fehérné Zsák Zsuzsanna ez követően arról számolt be, hogy a városrész általános iskolája örökös ökoiskolaként számos jelentős programnak ad helyet. A víz világnapja apropóján például kirándulásokat szerveznek, madárbarát kertet tartanak fenn, emellett a Föld napjával összefüggő rendezvényeknek adnak otthont, valamint fenntarthatósági témahetet hirdetnek meg.

A diákok élvezték a programot

Forrás: Beküldött fotó

A szakember szerint igyekeznek minél több módszerrel rávezetni a fiatalokat az ökológiai gondolkodásra. Ez a feladat azonban nem mindig könnyű...

– Azt kell mondjam, hogy alsó tagozaton meglehetősen nyitottak a diákok, ám hosszú távon nehéz fenntartani a környezetvédelem iránti elköteleződést. Hiszen nem biztos, hogy a társadalom minden esetben jó példát mutat nekik. Nekünk, pedagógusoknak, a médiának, és azoknak, akik a szemléletformálásban valamiképp részt vesznek, folyamatosan szinten kell tartanunk bennük az érdeklődést – folytatta Fehérné Zsák Zsuzsanna.

A pedagógus kiemelte, nemcsak a témaheteken jelenik meg náluk fokozottan a környezetvédelem. Ő maga például a matematika órára is gyakran visz be olyan feladatokat, amelyek a természettel kapcsolatosak. De tapasztalataik szerint a magyar, a technika, a rajz és az ének órába is be lehet csempészni jól használható anyagokat – zárta mondandóját a szandaszőlősi intézmény tanára.