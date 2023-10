Kedvükre homokozhatnak végre a gyerekek. A tiszajenői Szent István Római Katolikus Általános Iskola udvarán nemrég készült el egy fedett homokozó, ahol a kicsik a szünetekben kedvükre játszhatnak. A szülői munkaközösségnek köszönhetően új udvari játékkal gyarapodott az intézmény, anyukák, apukák adták össze ugyanis a költségeket is, amely mindenestől 320 ezer forintra rúgott.

Mint Virág Béla iskolaigazgató elmondta, a kicsik kívánsága volt az iskolai homokozó, a szülők pedig nyitottak voltak rá, még előző tanév vége felé el is dőlt e kérdés. Szerették volna, ha a tanév elején elkészül, de a homok elhelyezésére szolgáló fa alapot egyéb munkái miatt az asztalos csak most tudta elkészíteni. A fedélnek köszönhetően a homok tiszta marad, a szél nem hordja bele a faleveleket, szemetet, állatok sem tudnak belepiszkítani, és eső után is ugyanúgy tudják használni a diákok. Egy különálló, lakattal lezárható udvari ládában pedig egyéb kelléket, kislapátokat, vödröket, stb. tudnak tárolni.