Beköszöntött a tökszezon, Szolnokon is árulják a halloweeni lámpásnak valót. Itt a tökszezon: a piacokon és az üzletekben egyre több helyen kínálnak sütőtököt és faragni való halloweeni tököt is. A szolnoki piacon is viszik már ezeket az őszi terméseket. Főként sonkatökből nagyobb a felhozatal.

Újra van fűtés és meleg víz a szolnoki Kodály iskolában. Megjavították a gázelosztót, már a próbafűtésen is túl vannak a szolnoki Kodály Zoltán általános iskolában. Csak néhány napig kellett a meleg vizet és a fűtést nélkülöznie a tanulóknak és a dolgozóknak.

Nem mindennapi kiállítás nyílik a festészet napján Szolnokon. Ismét különleges kiállítással várja a Magyar Festészet Napján látogatóit a Szolnok Művésztelep.

Feleségét, szeretőjét és anyósát is bevonta a drogterjesztésbe a kisújszállási borbély. Dílerkedéssel egészítette ki havi keresetét egy kisújszállási férfifodrász, akinél még fegyvert is találtak a rendőrök. A terjesztésbe bevonta a feleségét, az anyósát, de még szeretőjét is.

A kis esésű területeken nehéz a víz elvezetése. Többek között ennek megoldására is irányul az a projekt, melynek legfőbb célja a vízpótló és víztározási lehetőségek fejlesztése az Alföldön. A projekt kapcsán vízügyi szakmai konferenciát rendeztek csütörtökön Mezőtúron.

Kis híján halállal végződött egy cibakházi és egy jászladányi verekedés is. Szinte ugyanabban az időpontban tört ki verekedés Ladányban és Cibakon. Mindkét bántalmazott az életéért küzdött, s csak a gyors orvosi segítség mentette meg őket.

Pekárné Dorkó Mária: Tűszúrások nélkül is szép lehet a bőrünk. Korunknak megfelelően ápoljuk a bőrünket, s lehetőség szerint használjunk erre természetes, megfelelő hatóanyagokat. Pekárné Dorkó Mária mesterkozmetikus, testkezelő masszőr szerint művi beavatkozások nélkül is elérhetjük, hogy szép és egészséges legyen a bőrünk. A szakember a természetesség híveként osztott meg praktikákat a Szoljon.hu podcastjében Daróczi Dorottya, rádiós szerkesztővel.