Igazi horgászidővel köszöntött a szombat Szolnokra. Voltak is jó páran, akik a zsinórt áztatták a Tisza-parton, de akik nem horgászattal töltötték az idejüket, azoknak is „halas" napjuk lehetett. Az egész partot, a Tiszai hajósok terét és a Múzsák terét is ellepték az ízek, illatok és programok. A Szolnoki Sportcentrum által rendezett jubileumi, tizedik Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál színes kavalkáddal várta idén is az érdeklődőket egészen vasárnap délutánig. Haltelepítés, főzőverseny, sparheltkiállítás és kézműves programok csalogatták a vendégeket.