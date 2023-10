A cukorbetegség napjainkban népbetegségnek számít, mégsem ismerik elegen. A szolnoki civil szervezetek, így például a sakk vagy a nagycsaládos egyesületnek is jutott a Diabéteszes gyermek az óvodában, iskolában című oktatókönyvből, melyet az Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület képviselői adtak át nekik nemrég.

Mi 10 éve élünk a gyermekdiabétesszel. 5 és fél éves, nagycsoportos óvodás volt a lányom, amikor kiderült róla a cukorbetegség

– kezdte a beszélgetést Nagy Zsuzsanna, a Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület alelnöke.

Az elmúlt évtizedben számos tapasztalatot gyűjtöttek be.

– Minél kisebb a gyermek annál nagyobb segítséget igényel, főleg az óvónők részéről, akinek ugyancsak érdemes ismerni például hogyan kell kezelni a diabétesszel együttjáró szerkezeteket, a vércukorméréshez, az inzulinadagoláshoz kapcsolódó eszközöket. Ebben is segít a könyv – mondta.

Az említett eszközök közül nagyon általános és régóta elterjedt az a pen, aminek segítségével a gyermek kívülről, kézzel adagolja az inzulint.

– Sokáig pent használtunk, az óvodába is úgy került vissza Lili és az első osztályokat is így járta. Az iskolában nagyon kedves volt az osztályfőnök, még szülői értekezleten is kérte, hogy mondjam el a szülőtársaknak, hogy mi is ez a betegség, hogyan zajlik a vércukormérés, az inzulin adagolása, és hogy nem kell ettől félni – magyarázta.

Sem csodagyerekként, sem hímestojásként nem kezelték Lilit, ami a beilleszkedéshez és a teljes élethez elengedhetetlennek bizonyul. Később a lány inzulinpumpát kezdett használni, mely egy bőr alá épített egységből is áll, így nem szükséges az adagoláshoz minden alkalommal szúrni.

A diabéteszes gyermek napjában a legfontosabb, hogy a szénhidrát és inzulin aránya egyensúlyban legyen. Az inzulin beadagolása után étkeznie kell, a pumpánál annyira nincs kiszámolva a pontos időpont, ad némi rugalmasságot a gyermeknek és a környezetének is

– emelte ki.

Több módszer létezik már a vércukormérés kiváltására, bár teljesen nem hagyhatják el az ujjbegyi szúrást, egy szenzorral csökkenthető ezen vizsgálatok száma. Az eszköz túl magas vagy alacsony vércukorszint esetén is jelez, ami hatalmas segítség a gyermek diabétesszel élők számára.

– Szülőként, pedagógusként, táboroztató felügyelőként, de még sorolhatnám a különböző szerepeket, a legnehezebb a diabéteszesekkel a hirtelen ingadozások kezelése – hangsúlyozta, majd egy személyes történetet is megosztott.

– Egy családi hétvégére indultunk Zánkára, mindenki jól érezte magát, útközben megálltunk, étkeztünk, majd a Balatonhoz érve elég nagy forgalom lett, dugó volt Veszprémnél. Szólt Lili hogy rosszul van, így megálltunk, 10 kilométer után olyan állapotba került, hogy amíg élek nem felejtem el. Be kellett vinni a kórházba, három napig infúziós kezelésen volt. A cukorbetegek anyagcseréje könnyen felborul, a sejtjeik egy pillanat alatt ki tudnak száradni. Ő azt a három napot kórházban töltötte, utána bárhova is indultunk, félelemmel vágtunk neki az útnak. Később ez a nagycsaládos kirándulásokkal szerencsére feloldódott – mesélte a meghatározó élményt. Miközben felhívta a figyelmet arra, hogy egy utcán fekvő gyermek vagy fiatal, aki furcsán néz ki, nem biztos, hogy bizonyos szerekhez nyúlt, hanem egy diabos, aki rosszul van.

– Ne ítéljünk rögtön, hanem győződjünk meg arról, hogy szükség van-e segítségre – ragadta meg az alkalmat a kérésre.