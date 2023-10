Befejezték a járási Start-munkaprogramban a megtermelt paradicsom és paprika betakarítását is, számolt be róla Vékonyné Házi Eszter. Ahogy előre látható volt, a paprika idén csak gyér termést hozott, így mindet feldolgozták lecsónak. A megtermelt kerti növényeket igen kedvező áron vásárolhatják meg a lakosok. A paradicsomra és a lecsóra is nagyon nagy kereslet mutatkozott, a téli időszakra nem is maradt belőle. A mezőgazdasági földterületen marharépa van még kint, ennek felszedését szintén megkezdték a napokban. A termés jó közepesnek ígérkezik, nem volt olyan nagy szárazság, mint tavaly és folyamatosan öntöztek is. A répa az állattenyésztési programban nevelt szarvasmarháknak szolgál takarmányul.

A közfoglalkoztatottak gondozásában nevelkedő állatok létszáma egyébként megcsappant, a felcseperedett marhákat értékesítették, az istállókban maradt hét állat is elég nagy már ahhoz, hogy egy-két hónapon belül túladjanak rajtuk.

Mint megtudtuk, a marhákat most elég jó áron lehetett értékesíteni. Az eladásukból származó bevételt mindig visszaforgatják, takarmányra, valamit fiatal borjak beszerzésére fordítják.

A galambtenyészet is működik, bár a polgármester elárulta, madaraik mostanában visszafogottan szaporodnak. A törzsállomány állandó, a kikelt galambokat egy ideig nevelik, majd szintén értékesítik őket.