Kutatás-mentési helikopteres bemutatót tartottak a szolnoki katonák

Kutató-mentő feladatok végrehajtásához kaptak felkészítést a MH Kiss József 86. Helikopterdandár katonái. Most be is mutatták az elsajátított ismereteiket.

Rimóczi Ágnes Rimóczi Ágnes

MEDEVAC feladatokat mutattak be Szolnokon, az MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál Fotó: Nagy Balázs

Különleges misszióra kijelölt állomány felkészítése zajlott az elmúlt napokban a MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál. Ennek során a H145M helikopterrel történő kutató-mentő eljárások végrehajtásához szükséges ismereteket sajátították el a katonák. A többnapos elméleti- és gyakorlati oktatás célja, hogy az állomány fel legyen készítve helikopter körüli mozgásokra, ki- és beszállásra, a fedélzeti kommunikációs eszközök használatára, a csörlőberendezés alkalmazásával végrehajtott feladatokra és az azok során alkalmazott jelekre és jelzésekre.

Honvédségi bemutató Szolnokon Fotók: Nagy Balázs

A képzés során elsajátították a hordágy biztonságos alkalmazásának fogásait, valamint megismerték a hordágy technikai paramétereit, s sajátosságait. Mindezt csütörtökön mutatták be a helikopterbázison.

