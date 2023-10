Mihály napi programokkal egybekötve rendezte meg a napokban szüreti mulatságát a zagyvarékasi Égszínkék Óvoda. Az eseményre meghívták a hozzátartozókat, eljöttek egykori óvodások is, valamint nyugdíjas szervezet képviselői és egyéb vendégek is. Az időjárás is kedvezett az udvaron megtartott programoknak.

Kisbíró dobolta ki a programokat

Forrás: Beküldött fotó

Már hagyomány, hogy az intézmény hangulatos rendezvénnyel emlékezik meg az őszről, a szüret időszakáról, idén azonban újdonságokkal is előrukkoltak a szervezők. Először hirdettek például madárijesztő versenyt. A figurákat otthon, szülői segítséggel készítették el a kicsik, e napon pedig szavazással döntöttek arról, hogy a változatos kinézetű figurák közül melyiket találják a legtetszetősebbnek.

A szüreti rendezvény kezdetén kisbíró dobolta ki a jeles nap eseményeit. Az óvodások készültek kis produkcióval, fellépett egy néptáncos páros, a táncház alatt pedig még a polgármestert is sikerült táncra perdíteni. Igazi vásári hangulatot teremtettek az udvaron: alkalmi árusoktól kis összegekért kézműves nyalánkságokat, figurákat és simi labdát is lehetett vásárolni.

Az ovisok is készültek produkcióval

Forrás: Beküldött fotó

Az óvoda dolgozói sokat munkálkodtak a vásárfia elkészítésén. Sok kicsi sokra megy: a befolyt összeggel a vásárlók az óvodai alapítványt támogathatták. A kicsik emellett szórakozhattak népi játékokkal is, valamint testközelből megismerkedhettek egy traktorral is, melynek nagy hasznát veszik a gazdák az őszi munkák során. Természetesen a mustkészítés sem maradhatott ki a programból.