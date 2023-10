Suhaj Csilla kulturális menedzser köszöntője után Budai Lóránt polgármester méltatta a magyar nyelvű színjátszás sokszínű nagyasszonyát, aki 1793. december 23-án született Jászberényben. A magyar vándorszínészet egykori fénylő csillagának emléke előtt a Jászsági Hagyományőrző Egylet új előadásával tisztelegtek. Az utolsó felvonás című szomorújáték Déryné Széppataki Róza életének legfontosabb eseményeit, valamint utolsó földi napjának (1872. szeptember 29., Miskolc) történéseit idézte meg.

A darabot Hortiné dr. Bathó Edit írta és rendezte, Déryné szerepét is az egylet művészeti vezetője alakította. A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is az emlékünnepségen adták át az 1990-ben alapított Déryné Művészeti Díjat, amely olyan magányszemélynek adományozható, aki a színjátszás, az énekes és hangszeres zene, valamint a táncművészet terén kiemelkedő előadói, oktatói vagy menedzseri tevékenységet folytat. Néhány éve már művészeti közösségek is megkaphatják az elismerést.

A Déryné Emlékbizottság döntése alapján a Jászság zenekultúrája terén végzett kiemelkedő művészeti munkája elismeréseként Zsiga István cigányprímás és Sas Dániel zongoraművész kapta a Déryné emlékplakettet.

A Déryné Vegyeskar műsorát követően az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el Déryné Széppataki Róza emléktáblájánál. A rendezvény végül egy titokban szervezett meglepetés programmal zárult, mellyel a Jász Múzeum igazgatói tisztségéből nyugdíjba vonult Hortiné dr. Bathó Editet köszöntötték családtagjai, munkatársai, barátai, civil közösségek, intézmények képviselői és a város vezetői. Méltatták a Jászberényben és a Jászságban végzett közel ötven éves tudományos, kulturális, nevelői, írói, népművelői, kutatói, népzenei, néptáncosi területeken elért kimagasló munkásságát, amellyel a közösségeket gazdagította.