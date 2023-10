Október 16-án, hétfőn, a magyar nyelv és irodalom írásbelivel vette kezdetét a 2023/2024. tanév őszi érettségi vizsgaidőszaka Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az írásbelik október 27-én érnek véget, a szóbeli vizsgák emelt szinten november 9. és 13. között, középszinten november 20. és 24. között zajlanak.

– Sok tanuló él ősszel az előrehozott vagy a szintemelő vizsga lehetőségével, míg az érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezők ismétlő és kiegészítő vizsgát is tehetnek. A létszám a május-júniusi időszakhoz képest természetesen alacsonyabb: összesen 507 fő nyújtott be jelentkezést az öt kijelölt középiskolához és a kormányhivatalhoz. Az 507 fő számára 354 középszintű és 220 emelt szintű vizsgát kell megszervezni, összesen 25 féle tárgyból – számoltak be a részletekről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal illetékesei.

A vizsgabehívókat már minden jelentkező megkapta, azaz értesült arról, hol és mikor kerül sor az írásbeli és a szóbeli vizsgáira, a kijavított érettségi dolgozatok megtekintésére, valamint az eredményhirdetésre.