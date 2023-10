A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adati alapján 2023 júliusában az ipari termelés volumene 2,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágak többségében csökkenés volt tapasztalható, kivéve a járműgyártást.

A csökkenés vármegyénkben is szembetűnő volt, már az idei előző hónapok eredményeinek tükrében is.

Márciusban még 239 012 millió forint volt az ipari teljesítményünk értéke, áprilisra ez 200 118 millió forintra esett vissza. Májusban még valamelyest erőre kapott az ágazat és 221 262 millió forintot produkált, júniusra az eredmények észrevehetően mérséklődtek, a júliusi teljesítmény pedig már csak 185 520 millió forintot ért el. Ez tagadhatatlanul az idei év leggyengébb eredménye, de a 22-es év decemberében mutatkozó látványos visszaesést (187 867 millió forint) is alulmúlja. Tavaly egyébként csak két olyan hónap volt, amikor volt egyes számjeggyel kezdődő eredményt könyvelhettünk el, viszont volt olyan hónap is (október), amikor 308 978 milliárdos teljesítménynek örülhettünk.

Azt kell mondanom, hogy jelenleg botladozik egész Európa gazdasága

– mutatott rá a jelenség hátterére dr. Sziráki András.

– A korábbi felállás, hogy hárompólusú a világ – Amerika, Európa, Ázsia – egyre inkább kétpólusúvá kezd alakulni. Az ázsiai országok, Kínával az élen, nagy tempóban fejlődnek, akár meg is előzhetik az Egyesült Államokat, míg Európa meg kell vallani, hanyatlóban van. Egyrészt azzal magyarázható, hogy az Európa szekerét húzó német gazdaság, mely messze az élen járt, most közel sem teljesít olyan jól, ott is visszaesés tapasztalható. Stabilnak könyvelték el a helyzetüket, nem tekintettek előre, hogy eredményük, pozíciójuk időleges lehet. Most nagyon kiélezett a piacokért folyó verseny, és Nyugat-Európa országai valahogy megtorpantak ebben a küzdelemben – világított rá a kamarai elnök.

– A magyar gazdaság exportorientált, az ipargazdaság teljesítményének 83 százalékát az export adja, Németország pedig jelentős partner. Egyik oldalról sokkhatásként ért bennünket, ami nyugaton zajlik, másrészt, úgy vélem, mi sem teszünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy versenyképesek maradjunk, folyamatosan erősítsük a pozícióinkat a piacon. Az ország húzó-területei, a nyugati vármegyék sem nagyon jeleskednek. Országos szinten a vármegyék pozíciói nem változtak, Jász-Nagykun-Szolnok is tartja hetedik helyét, de ehhez a mérsékelt teljesítményhez viszonyítva. A jászsági nagy cégeknél sincs látványos növekedés, amelyek nagyon kitettek a világpiaci helyzetnek, azoknak a teljesítménye látványosan csökkent – magyarázta.

– Minden lehetőséget megragadunk az előrelépés érdekében, egyrészt próbálunk piacokat teremteni, a mostani minden korábbinál kőkeményebb verseny, esélye annak van, aki képes alkalmazkodni a piaci helyzet változásához, folyamatosan fejleszteni. A vármegyén belül az együttműködéseket kellene sokkal inkább erősíteni, kooperálni, kivéve a technológiai cégeket, ahol erre még nincsenek felkészülve a vármegye egyes területei. Vannak évtizedes kialakult személyes kapcsolatok, kialakult szokásnormák, amin nem nagyon változtatnak a vállalkozók. És fejleszteni, fejleszteni, a piac kihívásaihoz igazodni, ami nem egyszerű. Nagyon függünk a német gazdaságtól, nyugtalanító, hogy mennyire tudunk változtatni, az élen lévőkkel felvenni a versenyt. Bármilyen meglepő, ma már Kínával kell versenyezni, holott egy-két évtizede még el voltak maradva. Olyan dinamikával, elszántsággal haladnak előre, hogy nem lehet őket figyelmen kívül hagyni. Rettentő öntudatosak, hisznek benne, hogy az élre kerülhetnek, ettől a mentalitástól még el vagyunk maradva. De hiába várjuk, hogy a megoldást a kormánytól, önmagukban semmit nem tudnak megoldani, csak abból lehet osztozkodni, ami értékeket előállítunk. A versenyképességünk határozza meg a sorsunkat, tehát fejleszteni kell, és elhinni, hogy erre képesek vagyunk – fejtette ki dr. Sziráki András.

Ki kell mondani: még nem látszik a fény az alagút végén – A növekedéshez elemi érdekünk fűződne, hiszen az életminőség javulásához ez nyilvánvalóan elengedhetetlen. Ha ezt az évet nézzük, a számok nyugtalanítóak, de nem reménytelen elképzelés, hogy az év elkövetkező részében javuljanak az eredmények – összegzett a kamarai elnök. – Ki kell mondanunk, hogy igen, jelenleg nehéz időszakot élünk, és a fényt az alagút végén még nemigen látni. De az már borítékolható, hogy egy mérsékelt növekedésnek leszünk a tanúi – tette hozzá dr. Sziráki András.

Az ipari termelés értéke (millió forint) Hónap JNSZVM országosan Március 239 012 5 020 005 Április 200 118 4 183 844 Május 221 262 4 663 116 Június 201 916 4 736 043 Július 185 520 4 385 792



