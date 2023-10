Pesti Zoltánné, aki a múlt évben Pro Caritate Díjat vehetett át a fogyatékossággal élő emberek esélyteremtéséért végzett kimagasló munkájáért, 2011 áprilisa óta tölti be az elnöki posztot, és a választás eredményeként az elkövetkezendő öt évben is őrá hárulnak a vezetői teendők.

– Jövőre lesz szervezetünk húszéves, amit nagyszabású gálaműsorral szeretnénk megünnepelni, egy ismert vak énekes sztárfellépővel – vázolta elképeléseit, terveit a régi-új elnök.

– A szokásos rendezvényeinkre is a születésnap jegyében, új elemekkel színesítve készülünk. A Rehabilitációs Központot is hosszútávon szeretnénk működtetni, valamint nonprofit szervezetünkben minél több sorstársunknak munkalehetőséget biztosítani. Emellett vannak még olyan elképzelésein is, hogy Szolnokon, a Várkonyi téri közösségi kertben, melynek gondozásából egyesületünk is kiveszi a részét, mini illatok kertjét létesítenénk, továbbá egy mezítlábas sétányt is szeretnénk kialakítani pályázati forrásból, természetesen a többi kerthasználó és a városüzemeltetés jóváhagyásával. Ezt előzetes bejelentkezés alapján mások, nem csak látássérültek számára is elérhetővé tennénk, látók például kipróbálhatnák, bekötött szemmel milyen a sétány felületén végig menni vagy illat alapján milyen virágokat ismer fel – sorolta a terveket Pesti Zoltánné.

A választás eredményeként egyébként az alelnöki poszton sem történt változás, továbbra is Hulimai János tölti be a tisztséget, és Musitzné Pál Renáta is maradt elnökségi tag.