A Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesület közösségének legújabb alkotásait mutatják be a Városi Galériában. A Petőfi Sándor emlékév alkalmából is tárlatot rendeztek be, a Szeptember végén című kiállítást a napokban nyitották meg. A Földvári Hírlap közösségi oldalán részletezték, a műsorban közreműködött Vass Zoltán, a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium igazgatója, valamint az intézmény diákjai.

A megnyitó keretében egy játékot is hirdettek, amelyre a kiállítás végéig lehetett benevezni. Értékes képzőművészeti nyereményekkel gazdagodhatnak mindazok, akik a festményrészletek alapján megtalálták a műveket, majd a kitöltött íveket egy nyereménydobozba helyezték.