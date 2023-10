A működési engedélyre vonatkozó kérelmet rendben találta a szakhatóság, s nyílt napot tart a Fóti utcai idősek napközi otthonában a Berettyó-Körös Többcélú Társulás. A jó hírről Mezőtúr polgármestere számolt be közösségi oldalán a minap. Szűcs Dániel közzétette: a sikeres pályázatuknak köszönhetően újabb harminc fővel bővült azon mezőtúriak száma, akik nappali ellátásban részesülhetnek.

– Az akadálymentes, korszerű és alacsony fenntartási költségű ingatlan mellett, egy új mikrobusz beszerzése is megvalósult, mely tovább szolgálja majd a gondozottak kényelmét. Az új épületben az idősek nappali ellátása mellett a felnőttkorú fogyatékkal élők gondozására is lehetőség lesz, csakúgy, mint a XVII. utcai idősek napközi otthonában – számolt be a részletekről Szűcs Dániel.

Az új létesítményben október 5-én délelőtt kilenc és tizenegy óra között nyílt napot tart a Berettyó-Körös Többcélú Társulás, amikor az érdeklődők megtekinthetik az újonnan elkészült épületet, továbbá az idős mezőtúriak a beiratkozással kapcsolatban is tájékoztatást kaphatnak és megismerhetik az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat.