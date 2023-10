Az egyesület elnöksége október első hétvégéjére önkéntes munkát hirdetett, azzal a céllal, hogy az alkotóház homlokzatának fa felületeit állványról lefessék, valamint az épület és szintén az alkotótelepen található kovácsműhely, jurta, raktárak, nyári konyha és a foglalkoztató takarítását elvégezzék, az udvart rendbe tegyék.

Az egyesület emerita elnöke, Kenyeres Sándorné Bessenyei György-díjas nyugalmazott népművelő arról számolt be, nem csak Tiszavárkonyból, de Szolnokról, Törökszentmiklósról is jöttek segítők.

Az első napon, pénteken tizennyolc fő jelentkezett munkára. A férfiak a homlokzati faanyag újra lazúrozását végezték, pakolták a bútorokat, tervezték az emeleti falépcsőt is. A nők belevetették magukat a takarításba. Tisztították a bútorokat, az ablakokat és persze a dolgos csapat élelmezését, azaz a bográcsos főzést is magukra vállalták.

Szombaton új erőkkel bővülve folytatódott a szorgoskodás, a festés és takarítás, rendbe tették a nyári konyhát és az úgynevezett nyári foglalkoztatót is rendbe tették, volt idő és energia az udvar csinosítására is. A fürdőházat és környékét is rendezgették szorgos kezek. A két nap alatt jelentős mennyiségű, fizikai erőfeszítést igénylő munkát sikerült elvégeznie a tagoknak és a segítőknek.

Jó úton haladnak afelé, hogy a szépülő alkotóház jövő évben újra benépesüljön a népművészetet szerető kicsikkel és nagyokkal.