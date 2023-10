– Nehéz megmondani, hogy konkrétan hány családot érint a drogprobléma itt, Tiszabőn, de az biztos, hogy az átlagosnál többet – éppen egy függőséggel érintett helyi családhoz tart, miközben ezt mondja Tóth Máté szociális munkás, családterapeuta, aki több, mint tíz éve dolgozik addiktológiai és drogprevenciós területen.

– A Felzárkózó települések programban Tiszabő is szerepel, ennek keretében volt egy felmérés, melyből kiderült, hogy ez a település a drogokkal legsúlyosabban fertőzöttek 10-15 százalékába tartozik – fejti ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, akit két, az észak-magyarországi régióból érkező kollégája is elkísér ezen a napon a tapasztalatszerzés érdekében.

A szociális munkás kétheti rendszerességgel jár a településen, drogprevenciós foglalkozásokat is tart különböző korú csoportoknak. A bizalom növekedésével ma már konkrét esetekhez, családokhoz is rendszeresen ellátogat.

Mint mondja, a hátrányos helyzetű Tiszabőn – ahogy más szegény településeken is – azért is harapódzott el kábítószerhasználat, mert az utóbbi 10 évben a szintetikus drogok nagyon könnyen hozzáférhetővé váltak. Az újabbnál újabb fajta dizájnerdrogokat ugyanis könnyű előállítani és rendelni, mert legtöbbjük kiesik a jogi szabályozás alól.

– Terjesztővé is viszonylag kis kockázattal lehet válni, ugyanis gyorsan jó bevételt hoz, ami a magas munkanélküliséggel sújtott településeken megtalálja a helyét. Fogyasztói igény sajnos mindig van, minden ilyen szerre, ahol pedig könnyen hozzá lehet férni, hamar kialakul a fogyasztói kör is. Nagyon olcsóak ezek a szerek, kevesebbe kerülnek, mint az alkohol, így azt könnyen leváltja, vagy kiegészíti – teszi hozzá.

A beszélgetés alatt az utcán sétálók, vagy éppen kerékpározók mosolyogva, ismerősként üdvözlik a szakembert. Nem volt ez mindig így, hosszú út vezetett a bizalom kiépítéséig. Máté azt meséli, ez egy lassan építkező folyamat, hiszen kényes témáról van szó, de az a tapasztalat, hogy ha egy-egy család segítséget kér addiktológiai téren, az bátorságot ad a többieknek is.

– Rájönnek, hogy nem a rendőrségnek dolgozunk, nem vagyunk besúgók, segíteni akarunk. Egyébként kezdetben helyi mentorok dolgoznak a családokkal, akik már előkészítik a terepet számunkra, így soha nem váratlanuk toppanunk be. Az első lépés az, hogy egy esetvitelt kezdünk, felmérjük, hogy a droghasználó milyen állapotban van, ez alapján döntjük el, milyen ellátás lenne megfelelő számukra. Itt jön be a képbe az elérhető szociális és egészségügyi szolgáltatások jelenléte a térségben, ha egészségügyileg vagy pszichiátriai szempontból is súlyosnak ítéljük a helyzetet, akkor intézzük a kórházi diagnosztizálást, ha egészségügyileg jobb a helyzet, de szociálisan vagy addiktológiailag rosszabb, akkor a rehabilitáció felé próbáljuk terelni a drogfüggőt. Volt olyan is, akit abban segítettük, hogy tiszta maradjon. Mindegyik eset szinte más és más – sorolja a fiatal szakember.

Hozzáteszi, ahány ember, annyi probléma és szerhasználat jellemzi ezt a falut is, a kristálymetfüggő fiataltól a gyógyszerfüggő idősebb anyukáig. Egy biztos, tennivaló van bőven, így a kollégákkal elbúcsúzik, majd folytatja útját az egyik, érintett családhoz.

Már az siker, ha segítséget kér a család Tiszabőn ugyan már két éve zajlik drogprevenciós program, az addiktológiai tapasztalattal rendelkező szakember egy év kezdte munkáját a hátrányos helyzetű kistelepülésen. – Azt már sikernek gondolom, hogy ebben a témában segítséget mernek kérni a helyiek, ez egy év alatt óriási dolog, mert a legtöbb helyen ha bemegy az ember azzal hogy drog, akkor elküldenek, hogy itt nincs semmi látnivaló. A prevenciós csapatokra is büszke vagyok, melyek az idők során összetartó közösségekké váltak. Ez egy nagyon nagy dolog, és ebben sokat segítettek a helyi munkatársak – mondta Tóth Máté szociális munkás, családterapeuta.