Kerekasztal beszélgetést tartottak a minap Tiszakürtön, a térség polgármesterei, az országgyűlési képviselő, de vállalkozók és civil szervezetek is jelen voltak az egyeztetésen. Barna Gábor professzor, a kunszentmártoni „Köttön Vezér" Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület elnöke A Tiszazugi kitörési pontjai, gazdasági, turisztikai és kulturális lehetőségei címmel tartott előadást. Helyi kötődésű területfejlesztő és földrajztudós szakemberek két ízben is véleményt cseréltek a Kunszentmártoni Járás területfejlesztései lehetőségeiről. Javaslataikat foglalta össze az előadás. Ehhez kapcsolódtak a jelenlévők. Győri- Papp Judit, a vármegyei közgyűlés tagja szervezőként elmondta, több mint ötvenen gyűltek össze a közös gondolkodáson.

– 14 település igényeit, elképzeléseit, terveit összefésülni hosszú folyamat. A fejlődő infrastruktúra mellé viszont a piaci szereplők is csatlakozhatnak – magyarázta. Hozzátette: jó gondolatok és észrevételek hangoztak el, melyekből munkaanyagot készítenek, ezekhez a már meglévő terveket is csatolják. További összejöveteleket is terveznek.

– Szükség lenne például egy településeket összekötő kerékpárút hálózatra, de ez csak egy a sok közül, ami a térségben az életminőséget javíthatja – emelte ki.

Az egyeztetésen megfogalmazták, hogy jó lenne egy tiszazugi arculat, egy Tiszazug brand felépítése, amely a turisztika területén is jelentős előnyként szolgálna.