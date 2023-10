A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre szombaton a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban tartotta éves találkozóját. A megjelenteknek Házi-Sáray Mária és a magánének tanszakosok műsora után Kisari Katalin igazgatóhelyettes számolt be a nagy múltú iskola tavalyi évi eredményeiről és az idei terveikről.

Szepesi Tibor polgármester, az iskola egykori diákja elismeréssel szólt az idén 50 éves baráti körről, amely összetartja az egykori Gábor Áronos és refis diákokat. A következő 50 évre is jó munkát és sok érdekes programot kívánt a vezetőségnek és a jelenlévőknek.

Az elmúlt öt évtizedről részletesen szólt Bihari László, a kör elnöke, aki fotókkal is színesítette előadását. Az eredményeik közül kiemelte a gimnazista diákok támogatását, a részükre kiírt pályázatokról is beszámolt, akárcsak a baráti kör korábbi vezetőiről is említést tett.

Az elmúlt években az öregdiákok több emléktáblát is állíttattak közadakozásból egykori tanáraiknak, iskolavezetőknek. Az '56-os emlékműre külön büszke volt az elnök, aki köszönetet mondott Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész munkájának.

Az elnök szólt a következő terveikről is, hiszen Budapesten havonta tartanak találkozót, melyen egykori karcagi diákok számolnak be munkásságukról.

A beszámoló végén tisztújításra került sor. A jelenlévők egyhangúlag újabb három évre a mostani vezetőséget választották meg, így továbbra is Bihari László elnök vezeti a Karcagi Öregdiákok Baráti Körét. Ezt követően emléktáblát avattak, illetve koszorúzást is tartottak.

Szász Béla (1900-1990) egykori gimnáziumi tanár életútját tanítványa, Orvos-Tóth Endre Sándor ismertette. Szász Béla 44 évig volt a karcagi gimnázium elismert magyar, történelem, latin és görög szakos tanára. Mint elhangzott, a pedagógus nemcsak a tananyagot tanította meg, hanem követendő példát is mutatott viselkedésben, gondolkodásban, a munkához való viszonyban is. Szakköreit nagyon szerették tanítványai, mert ott bemutatta szűkebb környezetük történelmét, de tudományos munkássága is jelentős volt, kéziratai a Karcag a magyar művelődés történetében című kötetben jelentek meg – hangzott el.