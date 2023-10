Diplomaszerzésig nem szeretne a politikában részt venni, aztán meglátja, mindez attól is függ, milyen lesz Magyarországon a politikai kultúra. Bízik benne, változik – erről beszélt csütörtökön Szolnokon Pankotai Lili. A 19 éves politikai aktivista a hírek szerint éppen évet ismétel, tavaly nem tudta letenni az érettségi vizsgát a sok hiányzás miatt, így alsó hangon még négy évig nem láthatjuk aktív politikusként – írja a Magyar Nemzet.

A cikkből kiderül, hogy az ellenzéki tüntetéseken trágár verseivel ismertté vált diáklány egy helyi egyesület meghívására látogatott Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe, ahol arról is beszélt, hogy jellemére, gondolkodására nagy hatással volt a szülőfaluja, a szülei, valamint az, hogy évekig sportolt, a csapatjáték nagy hatással volt rá, mint mondta: csapatkapitány is volt.

– Nincs is azzal probléma, hogy egy embert vezetőnek választ egy csoport, egy nemzet. A lényeg, hogy a vezetőnek mindenkire tekintettel kell lennie – filozofált Pankotai Lili.

Pankotai Lili családias hangulatú fórumot tartott Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

A diáklány értékelése szerint ma Magyarországon egzisztenciális félelem van, mely a fiataloknál visszafogottabban figyelhető meg. Ezért is nagyon fontos az ő szerepük is a politikai élet alakulásában. Kérdésre arról is beszélt, hogy nagyon fontos lenne az összefogás a jelenlegi helyzet, hosszútávon tartható megváltoztatásával kapcsolatban.

Az ellenzék részéről komolyabb összefogás szükséges.

Pankotai Lili a Magyarországon uralkodó helyzettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a problémák összetettek, amelyek megoldására változásra és nagy átgondolásra van szükség. Szó esett a propagandáról és a média szerepéről is. A lányt arról is kérdezték, hogy hogyan látja magát 5-10 év múlva.

– Mit tesz, ha falakba ütközik? – kérdezte egy érdeklődő. Pankotai Lili válaszában elmondta, hogy falak most is vannak, amiket kezelni kell, s úgy érzi, jól kezeli ezeket.