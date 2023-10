– A találkozó különlegességét az adta, hogy buszt béreltünk és elmentünk nosztalgiázni ifjúságunk egyik meghatározó helyszínére Soltvadkertre – mondta a szerevezők részéről Gazdikné Kaposvári Gabriella.

– Középiskolás korunkban négy évig a Bács-Kiskun vármegyei településre jártunk ősszel szőlőt szüretelni, tavasszal pedig kötözni és kapálni. Mindig jól éreztük magunkat, kíváncsiak voltunk, mi lett a táborból. Mint megtudtuk egykoron és ma is az újbudai önkormányzat tulajdona, tőlük bérelte a kiskőrösi állami gazdaság. A gazdaság gondnoka, Oroszi János nagy szeretettel fogadott bennünket. Mintha nem is telt volna el 35 év, újra gyerekek lettünk. Előjöttek az emlékek, az apró kis csínytevések, a disco és az éjfélig tartó beszélgetések, mindezek igazi jó osztályközösségé kovácsoltak bennünket. Elsétáltunk a közelben lévő tóhoz is, ahol csodálatos környezetben kirándultunk.

Meglátogattuk a település neves cukrászdáját, majd este jó hangulatú vacsorával zártuk a programot. Nem feledve velünk tartott egykori osztályfőnökünk Oraveczné G. Kiss Magdolna és Fózer Vendel szaktanárunk. Az osztályfőnöki órát nagyon jó hangulatban az autóbuszon tartottuk meg.

– Megbeszéltük, hogy öt év múlva is valami rendhagyóval készülünk a következő osztálytalálkozónkra – tette hozzá Gazdikné Kaposvári Gabriella.