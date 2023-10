Nagyszabású szüreti felvonulást hoztak össze a szervezők a hétvégén Tiszajenőn. Tizenöt fogat és négy lovas vonult végig a település utcáin, a művelődési háztól indulva és ugyanoda érve vissza egy nagy kör megtétele után. Mint megtudtuk, a program nem csak a helyieket mozgatta meg, Tiszavárkony-Szőlőből, Vezsenyből, valamint Ceglédről, Tiszakécskéről és Jászkarajenőről is érkeztek lovaskocsival. Két fogattal maga Virág József polgármester is kivette részét a forgatagból, az egyik fogatot saját maga irányítva.

Fogatosok és néptáncosok gondoskodtak a hangulatról

Forrás: Beküldött fotó

A menet öt állomáson állt meg, ahol a lakosok is várták őket, hiszen különféle műsorszámok szórakoztatták a népet, de harapnivalót és üdítőt is kóstolhattak a megjelentek. Folyamatosan szólt a harmonika, az énekszó. Fő attrakció az óvodánál és a templomnál várta az érdeklődőket, itt őszt idéző dekorációval díszített környezetben a óvodások is bemutathatták produkcióikat, nyolc néptáncos páros pedig minden megállónál lelkesen ropta.

Az ifjú korosztályra külön programmal is gondoltak: az óvodánál időlegesen kiállt a sorból két fogat, hogy körbevigye a falu utcáin a lelkes óvodásokat és a kocsikázásra vágyó gyerekeket. Ezt követően álltak vissza később a sorba.

A szabadtéri programhoz az időjárás is kegyes volt, kellemes nyárias napsütésben idézték meg az ős és a szüret hangulatát.