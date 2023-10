November 1-től új hálózat és menetrend lép életbe Szolnokon – jelentette be hivatalos oldalán a Volánbusz Zrt. A társaság közölte: a vármegyeszékhelyen az elmúlt években nem történt számottevő változás a helyi buszközlekedés rendszerében, miközben az utazási szokások és igények változtak. Idén készült egy optimálisabb javaslatcsomag, mely megőrzi a buszhálózat magas szolgáltatási színvonalát, ütemesebb, egyenletesebb, az utazási szokásokhoz jobban igazodó menetrendet kínál, valamint több közvetlen kapcsolatot hoz létre – tájékoztattak.

A javaslatcsomagot a szolnoki önkormányzat április 21. és május 26. között társadalmi egyeztetésre bocsátotta, és ennek során a lakosságtól, valamint a nagyobb vállalatoktól beérkező 101 észrevételt figyelembe véve alakították ki az új autóbusz-menetrendet.

A legjelentősebb változások között szerepel, hogy a korábbi 24 és 24A vonal járatai egyéb vonalakkal összekötve új, városszerte átszállásmentes kapcsolatokat adó vonalakat képeznek.

Közvetlen összeköttetés nyílik a Széchenyi városrészből és a belvárosból a vasútállomás, az áruházak, a kórház, Szandaszőlős, Pletykafalu, a Volánbusz, a Kőrösi út, illetve az ipari park felé.

Az 1-es és 2-es vonalcsoport menetrendje ütemesebbé, egyenletesebbé válik.

A Volánbusz honlapján arról is olvashatunk, hogy az új 5-ös vonal a 11-es és a korábbi 20-as járatok összekötéseként a Tallinn városrész – Alcsi – Rákóczi út – Cukorgyári lakótelep útvonalat jelenti. Mindemellett a 10-12-es vonalcsoport Tallinn városrészig meghosszabbítva közlekedik, egyes menetek pedig az Alcsi városrészt is bejárják. A 7-es és a 8-as vonalcsoport minden járata körjárati rendszerben közlekedik a vasútállomás és Tóth Árpád út között. Ezenfelül a Véső úti strand rendszeres kiszolgálást kap: az edzések időpontjaiban a 44-es autóbuszvonal közlekedik. A 11-es vonal a jövőben is működik majd.

Mint megtudhattuk, az új menetrend mellett a viteldíjrendszer is átalakul.

A menetjegy ára elővételben 340 forintra, az autóbuszon váltva 440 forintra módosul. A napijegy helyett 24 órás jegyet vezetnek be, melynek ára 1350 forint.

A jegy a rajta feltüntetett, az utas által kiválasztott időponttól számítva 24 órán át érvényes korlátlan számú utazásra a város összes vonalán. A naptári heti bérlet ezentúl az utas által kívánt naptári naptól hét napon át érvényes változatban váltható.

A Volánbusz közleménye szerint új 15 és 30 napos bérleteket is bevezettek: a 15 napos bérletek a megjelölt kezdőnapon éjféltől számított 7. vagy 15. napján 24 óráig érvényesek. A 30 napos bérlet a megjelölt kezdőnapon éjféltől a következő hónap ugyanazon napját megelőző nap 24 óráig érvényes. Az egyvonalas és vonalcsoportos bérletek, valamint a felárral vásárolható kombinált bérletek megszűnnek. Helyettük összvonalas időintervallumos és havi bérletek kaphatók. A szolnoki helyi jegyekkel és bérletekkel egyes helyközi regionális autóbuszok is igénybe vehetők a városon belüli utazásokra.