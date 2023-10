Mint azt kérdésünkre válaszolva elmondta, amennyiben a koordinátor úgy dönt, hogy az ügyeletes orvoshoz irányítja a panaszost, annak is megvannak a szabályai. Például, az ügyeletes orvosnak be kell mutatkoznia, és nem csak a diszpécser, ő is eldöntheti, hová irányítja tovább a beteget.