A település hírnevét öregbíti a világraszóló siker

Piller Adrienn, az Illéssy középiskola könyvtárosa is büszkeséget érzett a hír hallatán.

– Örülök, hogy egy Kisújszállásról elszármazott kutató ilyen nívós elismerést kapott, méltán büszke rá a város, a nyilatkozataiból pedig kiderül, ő is büszke a városra. Ráadásul az ő elismerése a település hírnevét is öregbíti. Életpályája a diákoknak példaként szolgál, hogy kitartással, szorgalommal mit lehet elérni. Én gyűjtögetem a róla megjelent írásokat, fotókat, ezek a könyvtárban megtekinthetőek. A diákjainknak segítettem felkészülni egy gasztro-versenyre, ahol a pincérek Karikó Katalin tiszteletére díszasztalt terítettek.

Dr. Karikó Katalin elsőként kapott díszpolgári címet a megyétől

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés 2021-ben adományozta először a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Díszpolgára címet. Az elismerést olyan személyek kaphatják, akik jelentős eredményt hozó, maradandó értéket teremtő munkájukkal , példamutató emberi magatartásukkal hozzájárultak vármegyénk gyarapodásához – mondta el Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke.

– Professzor asszonnyal volt alkalmam személyesen is találkozni, amikor tavaly átadtam neki a díszpolgári díjat Kisújszálláson. Az a szerénység, alázat, közvetlenség, a szülőföldje iránt érzett megbonthatatlan kötelék – nos, az csak a legnagyobbak sajátja. A mai napig csendesen, szeretettel támogatja a fiatal tehetségeket, ápolja kapcsolatait egykori kisúji iskolatársaival, barátaival. Látom, hogy a világhírű elismerés kapcsán sokan keresik a kapcsolatot Karikó Katalinnal. Ez természetes, hiszen hazánk első női Nobel-díjasát tisztelhetjük személyében. Én magam arra külön is büszke vagyok, hogy Karikó Katalin professzor asszony volt az első, akinek díszpolgári címet adományozott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés – tette hozzá Hubai Imre.

A különleges felvételt interneten küldték el a Nobel-díjas kutatónak

Tóth József, a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum Általános Iskola és Óvoda főigazgatóját is nagy büszkeséggel töltötte el a hír.

Tóth József, a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum Általános Iskola és Óvoda főigazgatója hírportálunknak is megmutatta dr. Karikó Katalin egykori osztályának tablóképét

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Nyilván a tudományos eredményéhez nincs közünk, ahhoz viszont, hogy itt érettségizett egy olyan diák, aki most Nobel-díjas, ez pedig mérhetetlen büszkeséggel tölthet el mindenkit, aki ma pedagógus és diák ebben az iskolában. Gondoljunk csak bele, hogy az országban más iskola nem mondhatja el, hogy egykor Nobel-díjas koptatta a padjait. Nálunk pedig ez történt, az első női magyar Nobel-díjas, Karikó Katalin a Móriczban érettségizett 1973-ban. Nagyon sok alkalommal volt már nálunk, még a tudományos sikerek előtt is. A Széchenyi-díjának az átadását követően egy baráti ebéden közölte, hogy nagylelkű adományként az iskola Gyermekeink műveltségéért alapítványát támogatja a díj felével, amiből azóta is tehetséges diákjaink kapnak ösztöndíjat. Talán lesz még olyan tanuló, aki az ő nyomdokaiba lép és elsősorban a természettudományok területén való kutatással foglalkozik majd. Támogatásának eredményeként juthattak el diákjaink a salzburgi egyetemre és különböző hazai programokban is részt vehettek. Hétfő este az iskola előtt a Kisújszállás körül van ibolyával című dalt énekeltük el neki, az lett a Nobel-díjas himnusza. A felvételt azóta elküldtünk neki az interneten – mondta a főigazgató.

Anyja mindig hitt abban, hogy egyszer lánya is megkapja az elismerést

Nagyon jól ismertem a családot, mert édesapám is hentes volt Karikó Kati édesapjával és Pardi Lukács bácsival itt, a Vigadó melletti húsboltban dolgoztak. Jól ismertem János bácsit, meg Zsuzsóka nénit, Kati szüleit, baráti viszonyban volt a két család

– idézte fel emlékeit dr. Ducza Lajos helytörténeti kutató.

– A lányok, Kati és Zsuzsa, kicsit haragudtak rám, mert már gimnazista voltam, amikor ők még kisiskolások, úgyhogy nem játszottam velük sokat. A kislányok nagyon pedánsak, rendszeretők voltak, édesapjuk, János bácsi nagyon büszke is volt rájuk, amikor elvégezték az egyetemet rögtön jó állást kaptak. Zsuzsóka néni, a földműves szövetkezetben dolgozott, s ő október első hetében mindig várta, hogy kik kapnak Nobel-díjat, hitt abban, hogy egyszer majd a lánya is. Mondta is sokszor Katinak, aki ezt mindig elhárította, mondván, ő nem a díjért dolgozik, hanem azért, mert van egy fixa ideája, hogy a víruskutatás amit 1989-től csinál, ez egyszer az egész emberiség javát fogja szolgálni. Hogy aztán ő kap-e ezért Nobel-díjat, vagy nem, az már nem foglalkoztatta. Már fiatalon amerikai szaklapban publikált, így a philadelphiai egyetem szívesen fogadta, amikor Szegedről leépítés miatt elküldték. Büszke vagyok arra, hogy Kisújszállás díszpolgári címét is átvehette. Tisztelőitől egyébként egy polgári díjat is kapott, amit Györfi Sándor szobrász készített el – mesélte hírportálunknak dr. Ducza Lajos.

Hogy fogadta Karikó Katalin Nobel-díjának hírét?

Fülöp Gábor, a tudós egykori matematika tanára

– Büszke vagyok rá, hogy ilyen embernek lehettem a tanára, aki most ezt a fantasztikus díjat megkapta. Kati már fiatalon szerette a megmérettetéseket. Szorgalmára, kitartására jellemző, hogy bár irányultsága nem a matematika volt, de vasárnap délutánonként nehéz, bonyolult matematika feladatokat oldott meg a feladatgyűjteményből csak úgy, szórakozásképp, hogy kipróbálja magát ebben is. Remélem még sok elismerést kap munkájáért.

Széll Kata kisújszállási középiskolás

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy magyar kisváros egykori lakosa ilyen fantasztikus eredményt ért el. Amikor kitört a Covid-járvány és elkezdtek az oltóanyagok előállításával foglalkozni, számomra nem volt kérdéses, hogy az általa kifejlesztett Pfizer vakcinát adatom be, mert ezzel is szerettem volna kifejezni felé a támogatásomat. Példa előttem a kitartása, a munkássága, szeretnék én is hasonló sikereket elérni majd a saját szakterületemen.

Horváth Ferenc kisújszállási vállalkozó

– Szerencsés vagyok, hogy több alkalommal találkozhattam Karikó Katalinnal, akit nagyszerű tudósnak és fantasztikus embernek tartok. Szerénysége példa lehet mindenki, de főleg a mai fiatalok előtt. Világhírű tudósként sem feledte el soha Kisújszállást, ahonnan az alapokat kapta. Volt már alkalmam éttermemben elkészíteni a kedvenc ételét, a finom birkapörköltet is. Remélem hamarosan újra találkozhatunk Kisújszálláson és személyesen is gratulálhatok neki, s akkor talán újra megfőzhetem neki azt a mennyei finomságot.