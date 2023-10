Jó esetben már halottak napja előtt egy héttel beindul a nagy koszorú és sírdíszek vásárlása. Idén azonban az eladók tapasztalatai alapján, „kivárnak” a vásárlók. Nem tudni, hogy a melegre való tekintettel, vagy az árak változásai miatt, de a legtöbben még időznek a vásárlással. A szolnoki piacon járva akadt olyan eladó, aki a csütörtöki nagypiac reggelén még csak egy, igen apró koszorút adott el portékájából.

– Nézzen csak szét hölgyem – mutatott körbe tárt karokkal a piaccsarnokban a szépkorú árus.

– Csütörtök reggel van és tele a piac emberrel, mindenki rohan, se hal se lát és még csak rá sem néz az eladók portékájára. Az emberek csak szaladnak és nem is foglalkoznak még a halottak napjával. Nem tudom mi okozhatja mindezt, talán a változékony időjárás is közrejátszik ebben, ki tudja… Jómagam sokféle koszorút készítek, elmondhatom, az igen pici tenyérnyitől kezdve az egész nagyokig. Itt aztán mindenki megtalálja a maga kedvére valót. Száraz virágokkal, termésekkel és fenyővel dolgozom, mindent magam csinálok és szívesen ülök le elkészíteni ezeket a tárgyakat.

Vannak helyek, ahol egészen apró koszorúk négyszáz forintba kerülnek, míg a legnagyobb ára eléri a hat-hétezer forintot

Fotó: Nagy Balázs

Kicsiny és hatalmas fejű krizantémokat már kedvükre válogathatnak a vásárlók, szálanként száz és kétszáz forint között már fellelhetők a piaccsarnokban. Koszorúból is akad sokféle, az egészen kicsiny 400 forintostól kezdve a nagyobb, hétezer forintosig.

Az igazi nagy rohamot a halottak napja előtti hétvégére várják, de a közelgő ünnepekre való tekintettel virágot, koszorút, sírdíszt már egész héten kínáltak a piac fedett részén. Az árusok úgy tapasztalják, az előző évekhez képest az idén jobban számít az ár, a kisebb és olcsóbb darabok fogynak el először.

– Idén végre helyet kaptunk a piac kinti csarnokában, ahová több ember betér, tavaly még az udvarban árultunk, így jelenlegi tapasztalataink alapján most többen vásárolnak, mint egy évvel ezelőtt – gondolkodott el Donkó Csaba árus. – Áraink nem különösebben változak, körülbelül 10-20 százalékkal emelkedtek.

Vannak helyek, ahol egészen apró koszorúk négyszáz forintba kerülnek, míg a legnagyobb ára eléri a hat-hétezer forintot. A Bohácsi család is bőséges koszorú kínálattal várja az érdeklődőket. Mint mondják, eléggé változó a forgalmuk, nem nagyon akar beindulni az idei vásár.

– Nagyon kevés vásárlónk van – panaszolta el Pappné Csák Csilla.

Természetes és friss alapanyagokat használunk. A nagy meleg miatt még csak most kezdtük el a koszorúk készítését, amelyek árai körülbelül száz és ötszáz forintot emelkedtek.

Nagy Istvánné minden évbe friss virággal örvendeztette meg szülei sírját halottak napja idején, most viszont mécsest és koszorú is választott.

– Bevallom nem szeretem a halottak napját, mert ilyenkor mindig olyan szomorúak az emberek, így jómagam is – mesélte.

– Bár azt is hozzá kell tenni, hogy ilyenkor a legszebb a temető. Jómagam mindig megelőzöm a nagy forgatagot, így idén is már a hétvégén kiviszem a sírokra a beszerzett koszorúkat. Ez idáig krizantémot vittem a sírokra, idén viszont úgy döntöttem, koszorúk díszítik majd. Vettem pár szál jó drága krizantémot is azért, amit otthon beleteszek egy vázába és mécsest gyújtok a már elhunyt szeretteim emlékét felidézve. Ilyenkor többször a kezem ügyébe kerülnek a régi családi albumok, igyekszem visszatekinteni a régi kedves emlékekre és nem csak szomorúan bánkódni azon, hogy a legfontosabbak már nincsenek köztünk.