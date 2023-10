– A napokban ünnepelte hatvanötödik „születésnapját” a Kinizsi Pál Gimnázium. Hogyan indult el az oktatás az intézményben?

S.-M. B.: – Iskolánk 1958-ban nyitotta meg kapuit a korábbi takarékpénztár épületében. Akkoriban egy olyan osztály került ide, akik máshol kezdték meg tanulmányaikat, ők másodéves korukban foglalták el az iskolapadokat. A nagy változást az 1977-es esztendő jelentette számunkra, amikor is évekre bezárták az iskolát, és csak 1990-ben nyithattunk újra. Volt már nálunk gyors- és gépíró képzés, és persze voltunk szakközépiskola is. A kezdetekre visszatérve, 1958-ban fontosnak látta az akkori városvezetés egy középfokú oktatási intézmény létrehozását. A helyszínen korábban takarékpénztár működött, melynek nyomai ma is jól láthatók az épületen.

– Múlt pénteken avatták fel Kinizsi Pál szobrát a főbejárat előtt. Hogyan kötődik hazánk egyik legismertebb hadvezére Abonyhoz?

S.-M. B.:– Az 1479. október 13-i kenyérmezei csata évfordulóján lepleztük le az említett szobrot, ezzel is az összetartozást szerettük volna erősíteni a diákokban. Kinizsi Pál legfőképp úgy köthető a településünkhöz, hogy itt voltak birtokai, és alvezérének, Magyar Balázsnak a lányát, Benignát vette feleségül. Azt hiszem, a legjobb helyre került a mellszobra, amely valamelyest jelképpé is vált nálunk.

Kinizsi ugyanis a török időkben a kereszténységet védelmezte, iskolánk pedig épp a napokban lett református fenntartású intézmény.

Sz.-J. Á.: – Az alkotás egyébként Varga Gábor, Dombóváron élő és alkotó keramikus-szobrászművész munkája. Művei Olaszországban, Ausztriában, Németországban és Erdélyben is fellelhetők. A szobrász Jászdózsa település díszpolgára, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki köztéri alkotásaiért.

Stummer-Mészáros Bernadett (balra) és Szendrei-Juhász Ágnes szerint a hatvanöt év alatt hosszú utat járt be az abonyi iskola

Fotó: Hartai Gergely

– Szó esett a közelmúltbeli fenntartóváltásról. Mennyiben változik meg ezzel az intézményben folyó munka?

S.-M. B.: – Az állami fenntartásból az egyház irányítása alá kerültünk. A Török János Református Oktatási Központ iskolájaként működünk tovább, és a Cegléd Nagytemplomi Református Egyházközség lett a fenntartónk. Továbbra is gimnáziumi képzést folytatunk, és a jövőben is ez a tervünk. Változás, hogy a jövőre nálunk kezdő gimnazistáknak kötelező lesz a heti két hittanóra.

– A szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandárral kialakított kapcsolataik változatlanul megmaradnak?

Sz.-J. Á.: – Természetesen, a Honvéd Kadét Program mellett elkötelezettek vagyunk, és ez később sem lesz másként. Tudni kell, hogy a honvédelmi alapismeretek tantárgy mindkét tagozatunkon választható. Ha valaki emellett dönt, rengeteg programban vehet részt, például a szolnoki dandárral közösen szervezett eseményeken, repülősnapokon, versenyeken, valamint a lövészetszakkörön. Ha valaki rendőr, katona, vagy a katasztrófavédelem munkatársa szeretne lenni, akkor már most elsajátíthatja azokat a témákat, amelyekből eredményesen érettségizhet. Ezzel együtt ki kell emelnem, hogy nem katonákat képzünk. A kadétprogramnak mindenképpen kell valamilyen katonai egységhez társulnia, ez a mi esetünkben a helikopterdandár, ők teszik hozzá a hiteles szakmai oldalt. Több alkalommal is jártunk már náluk, és a diákok rendre felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Ezen az úton szeretnénk járni a továbbiakban is.