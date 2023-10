Ha nem is voltak olyan sokan, mint jó néhány hete a nyárbúcsúztató-őszköszöntő roma családi napon, ahol kis Grofó és Balogh Robertó szolgáltatta a hangulatot, azért a most keddi, félnapos esemény is jelentős érdeklődőt vonzott a Tücsök úti közösségi házhoz. Dr. Csilleiné Mága Erika, a Roma Esély Egyesület elnöke, a közösségi ház vezetője napokkal ezelőtt személyesen is felkereste a Meggyesi-telepen élő családokat, és invitálta, sőt regisztráltatta is a felnőtteket az október 10-i ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre.

A meghirdetett délelőtti „kapunyitáskor” már szép számmal szállingóztak a környéken élők a közösségi ház elé leparkoltatott szűrőbusz felé. A központilag meghirdetett „Négy keréken az egészségért, a korai diagnózisért!” országos program keretében megszervezett „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” címen megtartott mobilrendelésen vérnyomást, koleszterin- és vércukorszintet mértek, továbbá melanomaszűrést és egyéb kockázatfelmérést végeztek az egészségügyi dolgozók.

Az Újszászi út Tücsök, Hangya, Seregély és Zöldfa utcák által határolt Meggyesi-telep környékén mintegy ötven-hatvan roma, illetve hátrányos helyzetű család közel háromszáz tagja él.