Lebontani vagy helyreállítani? Sok dilemma lengte körül Túrkeve legpatinásabb épületét, az Oroszlán Vendéglőt. Végül az épület megmentése érdekében született döntés. A tetőszerkezet felújítására sikerült a kormány segítségével pénzügyi forrást találni, azonban a helyreállítási munkák megkezdésekor a sárgerendák alatti támfalak leborultak, a födém több helyen beszakadt. Így újabb jelentős forrásigény és újabb nehézségek jelentkeztek.

– Ennek ellenére nem tettünk le az épület megmentéséről, újabb forrásokat vontunk be.

Létrejött az a dupla beton koszorúszerkezet, ami már közel egy éve látható az épületen, ami a falak összetartását és statikai stabilitását szolgálják – írta korábbi bejegyzésében a polgármester. Sallai R. Benedek hozzátette: a Városgondokság Kft. nyerte el a tetőkészítés feladatát.

Anyagi okok miatt egy korszerű tetőszerkezet mellett döntöttünk, melynek megvalósítása a közelmúltban megkezdődött. Az ácsszerkezet helyreállítása után a teljes szerkezet megújul, ami viszont nem jelent új héjazatot.

Az eredetileg leszedett, régi, hagyományos hódfarkú cserepek kerülnek vissza a szerkezetre, sajnos más pénzügyi lehetőségünk nincs. Ezeknek köszönhetően még egy szezont nem ázik az épület és abban bízom, hogy ez lendületet ad a belső felújítási munkálatokra is, melyekre TOP pályázati források állnak részben rendelkezésre. Bízom benne, hogy a külső homlokzat esztétikája is hamarosan megújulhat, de addig is örülök annak, hogy az épület üzemelése érdekében a legfontosabb lépés most megtörtént, végre lesz tető – tette hozzá a polgármester.