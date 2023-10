Elmaradt tartásdíj miatt pereskedik Varga Endre, Varga Attilának, a cserkeszőlői polgármesternek a fia. Egyes sajtóértesülések szerint az Ausztriában élő 21 éves fiatalember több tízmillió forintot követel. Endre 2016-ban már feljelentette az édesapját, akkor a hosszú jogi herce-hurca után a fiúnak több mint kétmillió forintot ítéltek meg, amit 2021-ben Varga Attila ki is fizetett.

A közszereplésem magánéletem meghurcolásával, aljas lejáratásával kapcsolatos hírekkel szemben tényként szögezem le, hogy nincs tartozásom első házasságomból származó gyermekemmel kapcsolatban

– reagált hírportálunkhoz eljuttatott közleményében a témára Varga Attila polgármester.

– Első feleségem engedélyem és hozzájárulásom nélkül vitte 9 éve, az akkor 12 éves gyermekünket külföldre, és erről csak az ellenem külföldön indított peres eljárásokból értesültem két év után. A most 21 éves gyermekem felé nincs tartásdíj tartozásom, minden magyar hatóság által megítélt gyerektartást megfizettem részére – emelte ki.

Endre most egy osztrák bírósági levélre hivatkozva nagyobb összeget követel.

– Magyarország Ügyészsége határozatban mondta ki, hogy számomra nem volt ismert az a korábbi osztrák bírósági végzés, amire gyermekem hivatkozik. Azt is megállapította az ügyészség, hogy gyermekem kötelezettsége ellenére nem tartja velem a kapcsolatot, valamint nem is közölte velem, hogy egyetemen kívánja folytatni tanulmányait. Ez törvényileg szükséges lenne ahhoz a felnőttkorú gyermektartás követeléshez, amit most adott be az osztrák bíróságra, és amiről hivatalosan csak ez év augusztus végén értesültem. Tehát nincs jelenleg mit követelnie – fogalmazott.