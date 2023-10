Koncertekkel és vásárral is megünneplik hétvégén Szent Vendelt, a pásztorok, juhászok, földművesek védőszentjét Fegyverneken. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekben az önkormányzat több utat is lezárat. A korlátozások az Arany János, a Damjanich, és a Dózsa György utak különböző szakaszait érintik majd, ahová bizonyos időszakokban csak az áruszállító és a rendezvény biztonságos lebonyolításában résztvevő járművek hajthatnak be. Részletes információk a város honlapján találhatóak.