„Hídépítők – a könyv híd, a könyvtár összeköt” mottó jegyében rendezték meg idén az Országos Könyvtári Napokat, melyhez a hagyományoknak megfelelően a Jászberényi Városi Könyvtár is csatlakozott. A Jászberényi Egészségfejlesztési Irodával közösen szervezett előadásokon az egészségmegőrzés, a gyógyító könyvek és kapcsolatok kerültek fókuszba. Meghívták Varga Kamill ferences szerzetest is, aki a helyismereti könyvek rejtelmeibe avatta be a középiskolásokat.

Czibak Ilona Megcsókolt élet című szociografikus prózájának bemutatóján Horváthné Szabó Ilona beszélgetett a jánoshidai születésű szerzővel. Az állatok világnapján az időseknek tartottak élményekben gazdag foglalkozást a könyvtárosok. A legkisebbeket Bíró-Sipos Karina zenés, mesés ringatója várta.

A könyvtár olvasnivalót biztosított a váradásra várakozóknak

Fotó: Pesti József

Október 7-én, szombaton „Olvasással az elme egészségéért, vérrel mások megmentéséért” jelszóval a Magyar Vöröskereszt rendhagyó véradó akciójához csatlakozott a könyvtár, mellyel az önkénteskedést és a kultúrát népszerűsítették. A Déry Művelődési Központ parkolójában véradóbusz és olvasnivaló várta az önkénteseket, akik a kiválasztott könyvet haza is vihették.