Az ősz jegyében zajlottak a programok szombat délelőtt a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban, ahol a hagyományos látványetetésen túl tematikus foglalkozásokkal, kézműveskedéssel, játszóházzal és kincskereséssel is várták a családokat.

– Sűrűn járunk ide a vadasparkba hétköznaponként is, a kisfiunk ugyanis nagyon szereti az állatokat – mondta a kétéves Gábor édesapja, Tuska Gábor. Volt viszont, aki először látogatott ki a parkba.

Igazából az állatetetésre voltunk kíváncsiak, és bár szolnokiak vagyunk, most először látogattunk ki ide, de rendszeresen jövünk majd, hiszen a gyerek is akkora, hogy már tudja élvezni

– válaszolta kérdésünkre Márkus Adrienn, aki kislányával, Helkával vett részt a programon.

Míg a látványetetésen a vaddisznók és szarvasok zöldségeket, addig a vidrák halakat kaptak.

– Ázsiából származnak, mocsaras vidékről, a vadonban élő vidrák közül ezek a legkisebbek, törpevidrának is nevezik őket – így mutatta be a vidracsaládot a látványetetést végző Csikós Eszter a Nefag Zrt. Erdei Művelődési Ház vezetője. A szülők, Soma és Sári, illetve a korábban született kölyök Simon, láthatóan örültek a finom falatoknak, és ugyanez elmondható a két, nyáron született utódról is, akik még nem kaptak nevet, a nemük ugyanis egyelőre ismeretlen.

– A vaddisznóknál most épp most van a nászidőszak, vagyis az udvarlás kezdete, a szarvasoknál ez éppen véget ért, ugyanis szeptemberben volt a szarvasbőgés ideje. A vidrák pedig mindig nagyon népszerűek, nagyon kedveltek a látogatók körében – mondta a szakember. Hozzátette, a vaddisznóknál tavasszal születtek malacok, a szarvasoknál pedig nyáron jött a világra egy kisborjú.