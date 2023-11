Összesen huszonnyolc fiatal és felnőtt járult a bérmaszülők kíséretében délután öt órakor a Belvárosi nagytemplomban a bérmálás szentségét szolgáltató Molnár Zsolt váci irodaigazgató atya elé, aki az ünnepi szentmise alkalmából látogatott el Vácról a szolnoki katolikus közösségbe. A mise ünnepi hangulatát Kómár István atya vezetésével a Jubilate Kórus tette teljessé.

A szertartást végző atyák bevonulása a Belvárosi nagytemplomba

Fotó: Bíró Tamás

A bérmálás szentségének felvételét hosszú előkészítő munka, úgynevezett katekumenátus előzte meg, melyet a Belvárosi plébánián Hartung Ferenc atya, a Jézus Szíve Plébánián Lédeczi Dénes atya vezetett. Ők mindketten részt vettek a szertartáson, illetve együtt szolgáltak a szentmisén az irodaigazgató atyával. Az elsőáldozásra készülők közül többen a felkészülés éveiben vették fel a keresztség szentségét is. Amint a csoport egyik tagja elmondta, a szertartást megelőzően számos közös lelkigyakorlaton vettek részt, illetve bekapcsolódtak a rászorulókat segítő Karitász munkájába is. Ezzel élő kapcsolatba kerültek a már meglévő plébániai közösségekkel is, ami a bérmálkozás után is megmarad közöttük.

A szertartás résztvevőinek csoportképe a Belvárosi nagytemplomban

Fotó: Bíró Tamás

Minden, a felkészülést, a katekumenátust végigjáró embernek közös célja van, de különböző módon, életkorban és élethelyzetekben érkezik meg a hitbeli fejlődés iránti igény az életünkbe, amit a bérmacsoportok életkori összetétele és a szentség felvételéig terjedő életútjuk is tükröz. Van, akit az otthoni életszemlélet irányít a döntésében, másnál már felnőttként, gyermekének katolikus óvodába íratásával indult el az a folyamat, amelynek köszönhetően a Szolnokon élő római katolikus közösség tagjává válik. De a bérmálkozás mindnyájuk számára nem egy folyamat lezárását, hanem egy élő keresztény közösség tagjaként újabb lehetőségek megnyílását jelenti.