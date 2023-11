A városi művelődési házban tartott közmeghallgatáson a korábbi és leendő fejlesztések szerepeltek a fő napirendi pontok között. Hegedűs István polgármester részletesen beszámolt a művelődési házat és a Vadárvácska Óvoda épületét érintő TOP Plusz pályázatról.

– A Városi Művelődési Ház épületét utólagosan szigetelhettük, nyílászárókat is cseréltünk, valamint napelem-rendszert telepítettünk és kialakítottunk egy akadálymentes mosdót – fejtette ki. Hozzátette: a támogatás összege közel 178 millió forint, az önkormányzat 2 millió forinttal egészítette ki ezt.

Az önkormányzat többlettámogatási kérelmet nyújtott be, a bírálat viszont mindeddig nem történt meg. A kivitelezési munkálatokkal az óvodánál augusztusban, míg a művelődési háznál szeptemberben végeztek.

Mint a közmeghallgatáson megerősítették jelenleg is zajlik a Homoki óvoda főépületének felújítása, ugyancsak a TOP Plusz programban nyertek fedezetet a tervezett korszerűsítésre. Közel 60 millió forintból készült el a belső elektromos hálózat felújítása és a főbejárat boltozatának megerősítése.

– A terasz új, víz elleni szigetelést és burkolatot kapott, pótolhattuk a díszes kőkorlát elemeit, így sikerült megőrizni az épület jellegzetességeit – közölte.

Kiemelte: a homlokzati vakolat a vártnál rosszabb állapotban volt, speciális anyagokat kellett használni, az önkormányzat saját forrásból 3 millió forinttal egészítette ki a kivitelezésre szánt forrást. A napokban be is fejeződhet a munka. Egyébként két napelemmel bővült a meglévő rendszer, mászókat is telepítettek az intézmény udvarára.

A Virág út felújításáról is szó esett. A vállalkozási szerződést augusztus 23-án írták alá.

– Az út aszfaltozása, a padka kiépítése, valamint a kapubejárók helyreállítása megtörtént. Jelenleg a forgalomtechnikai eszközöket helyezik ki – fogalmazott.

A beruházásra 150 millió forintot nyert a tiszazugi város.

A városközpontot is fejlesztik, a Kossuth Lajos út mentén parkolókat alakítanak ki, a közintézmények előtti zöld parkot átépítik. Egyebek mellett rekortán futó- és „Pump Track” pálya is lesz a közel 500 millió forintból.

Elsőként a csapadékvíz elvezető rendszer készült el, valamint a Kossuth Lajos úton a meglévő légkábeles távközlési hálózatot váltották ki. Ezt követően 2024 tavaszán az építési munkák a járda, parkolók, kerékpárút kiépítésével, a közösségi tér további bővítésével folytatódik

– sorolta.

Ahogy a Földvári Hírlap közösségi oldalán írják, a Virág út fejlesztése és további útépítések kapcsán merültek fel kérdések, a lakosok műszaki paraméterekre is kíváncsiak voltak.

A közmeghallgatások sorozata tavasszal folytatódik.