Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő az esemény arról szól, hogy régió egyik kistelepülése fejlődik.

– Ehhez célok, tervek kellettek, amit a döntéshozók felé meg kellett fogalmazni. A pályázat elbírálását követően a tettek mezejére lépett az önkormányzat, ennek köszönhetően ünnepelhetjük azt, hogy Csépán nemcsak óvodai hanem bölcsődei ellátás is igénybe vehető. Az intézmény a helyi kisgyeremekes családoknak nagyon fontos, ugyanis segíti az édesanyák munkaerő világába visszatérését – emelte ki legfőbb előnyként.

Hozzátette: Csépára a Magyar Falu Programból is jelentős források érkeztek és bízik benne, hogy amint a gazdasági kilátások javulnak, a következő években ez az ütem tovább folytatódik.

– Folyamatosan egyeztetünk a település fejlődésének igényeiről, hogy a csépaiak minél jobban érezzék magukat, minél magasabb szintű szolgáltatást érhessenek el – hangsúlyozta.

Az óvoda méhecske csoportja adott műsort az ünnepségen, majd a résztvevők meg is tekintették a csoportszobát, a kialakított vizes blokkot, illetve a kicserélt kazánt is, melynek köszönhetően az óvoda épületének fűtése is korszerűbbé vált.

Havrilla Sándorné, a Vackor Művészeti Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője pohárköszöntőt mondott.

– Amire oly régóta vártunk, ma végre bekövetkezett. 35 éve működik az intézményünk, melynek története újabb évszámmal bővült – kezdte. – Áprilisban kezdődött a bölcsőde kialakítása, minden napunkba beleszövődött a munka, próbára tett minket, de végül határidőre készült el.

– Az intézmény jövőjéről gondoskodni különleges misszió, a gyermekek életminősége a mi tétünk. Szeretnénk, ha a bölcsődével kibővült óvoda továbbra is a falu büszkesége lenne, ahol jó kisgyermeknek lenni – magyarázta.