Ittas vezetők mellett körözött személyek kezén is kattant a bilincs.

Évről évre költenek az úthálózat járhatóbbá tételére Kunszentmártonban. Idén saját forrásból finanszírozták a zúzott köves alapok lefedését néhány szakaszon. A tervek szerint adott szempontok alapján mérlegelik majd a következő beruházásokat.

A hatodik A osztály bizonyult a legkreatívabbnak a pályaorientációs napi feladatoknál.

Az Ószőlői Papp Bertalan Általános Iskola tornacsarnokában tartották hagyományos szalagavató ünnepségüket a tiszaföldvári hajnóczysok.

A magyar nyelv napja alkalmából idén is több száz diák gyűlt össze a Verseghy Ferenc Könyvtár előtt, hogy közösen mondjanak verset.

Táncháznak adott otthont a napokban a ceglédi Kossuth Művelődési Központ. A kulturális intézmény a program keretében kézművesvásárt is rendezett.

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves Kolompár Eszmeralda Rozáliát, aki november 10-én a délutáni órákban engedéllyel távozott otthonából, azonban a megbeszélt időpontra nem érkezett haza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A Szivárvány Klub előadássorozatot indított az egészséges életmódról.

A jászberényi gyökerekkel rendelkező fitneszedző megható videót posztolt.

Remekül szerepeltek az őszi megmérettetéseken a Bivalytói Büszke Kennel kuvaszai. Simon György Rákóczifalván tenyészti e szép magyar fajtát, nem is akármilyen eredménnyel. Az utóbbi hónapokban is számos elismerést gyűjtöttek be kutyái.

Egy melléképületet rámoltak ki a huszonéves fiúk, a térfigyelő-kamera buktatta le őket.

Felvonultak a munkagépet és a kivitelező cég munkatársai a szolnoki Pozsonyi úton. Gáz zárszerelvény cseréje miatt lehet forgalomkorlátozásra számítani a következő tíz napban.

Zebrák és forgalomlassítók kialakításáról dönthet a kunszentmártoni képviselő-testület. A szükséges helyszínekről novemberben végén egyeztetnek majd.

Ez év eleje óta működik a Nagykörű ízei elnevezésű klub a nagykörűi művelődési házban. A tagok a gasztronómai világában mélyednek el közösen.