Helyi- és vendég sajtmesterek finomságai mellé kiváló borokat is kínáltak szombat este Nagykörűben, a Sajtházban. A remek párosítások mindegyikéről szakavatott előadótól hallhattak érdekes információkat a vendégek.

A hangulatos program másnap is sajtos tematikával folytatódott. A Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület az idei év sok-sok rendezvénye után egy lecsendesülős eseményre invitálta az érdeklődőket. A Sajtos Körűi Piac aztán mégis igazi forgataggá alakult, a hűvös idő ellenére sokan érkeztek. A vásáron helyi és távolabbi sajtkészítő mester kínált különleges remek sajtokat. Mellettük a megszokott és közkedvelt finomságok helyi termékek is ott sorakoztak a standokon. A vendégek találhattak kedvükre való reggelit, tízórait, s ebédet is. Újdonság volt, hogy a karácsonyi menühöz nélkülözhetetlen halat is lehetett vásárolni.

A piactér szinpadán a SMART zenekar játszott többek között remek francia sanzonokat a sajtokhoz kísérőként. A piactér mellett, az egyesületi ház udvarán pedig a Nagykörűért Alapítvány jóvoltából gyümölcsfa csemetéket árusítottak kedvezményes áron.