A Szegedi Tudományegyetem kihelyezett nyílt napot tart a szolnoki Aba-Novák Agórában. A november 11-ei nyílt nap képzési kiállításán a leendő hallgatók a karok képviselőinek tehetik fel kérdéseiket.

– Délelőtt tíz és délután kettő óra között a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságának, valamint karainak munkatársai ismertetik a legfontosabb részleteket az érdeklődőknek a felvételi eljárással kapcsolatban. A látogatók tájékozódhatnak az egyetem képzési kínálatáról, oktatási tevékenységről, a lakhatási lehetőségekről, a hazai és nemzetközi ösztöndíjakról és természetesen a hallgatói életről is. A kihelyezett nyílt napon természetesen arról is tájékoztatást nyújtunk, hogy a Szegedi Tudományegyetemre jelentkezők milyen tevékenységekért, vagy eseményeken való részvéltelért kaphatnak plusz pontot a felvételi eljárás során – olvasható az intézmény nyílt napról szóló tájékoztatójában. A kiállítók egyúttal a középiskolai vezetők, osztályfőnökök, pályaválasztási tanácsadók és minden érdeklődő szaktanár számára is szeretnék lehetővé tenni az egyetemi képzésekre vonatkozó részletes információk beszerzését a nyílt napon. A nyílt napra regisztálók között SZTE-s ajándékcsomagokat sorolnak ki.

Az egyetem tizenkét kara több mint 550 szakon kínál lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton.