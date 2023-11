Ahogyan az ország számos járóbeteg-szakellátó intézetében, november elején megkezdődött az új Járóbeteg Irányítást Támogató Rendszer bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetében is.

Ezt a rendszert több ütemben terjesztjük ki az intézet összes járóbeteg-ellátást végző szakrendelésére, szakambulanciájára. Első lépésként két fül-orr-gégészeti, két nőgyógyászati szakrendelést és a várandósgondozást érinti. A cél, hogy a páciensek előjegyzése, fogadása az ellátás helyén egyszerű, akadálymentes legyen

– tájékoztatott Piroska Miklós, a kórház főigazgatója. Mint elmondta, az új rendszer az előjegyzés szervezését is egyszerűsíti, így sokkal kevesebb esetben kell majd telefonon kérni az időpontot.

– Ezzel nagy mértékben javul majd a rendelőintézet telefonos elérhetősége is. Természetesen továbbra is lesz lehetőség személyes időpont egyeztetésre, de erre egyre kevésbé lesz szükség az új rendszer szélesebb körű használatával. A gyakorlatban mindez úgy működik, hogy a vizsgálatokra érkező páciensek sorszámot kapnak, mely a behívásukat szolgálja nevük elhangzása nélkül. A pontosan időpontra érkező betegek ellátása, várakozása az intézetben kiszámíthatóbb lesz, a sürgős ellátást igénylő betegeket pedig a részükre fenntartott időpontokban hívjuk be minden szakrendelésen. Ennek köszönhetően mentesülnek a páciensek a felesleges, nem kiszámítható várakozás alól –hangsúlyozta a főigazgató.