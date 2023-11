Egyeztetésre hívta az önkormányzati intézmények vezetőit a napokban Pető Zsolt polgármester. A városháza tájékoztatása szerint a fórumon fontos téma volt a múlt hétvégén összegyűjtött mintegy 2,5 tonna élelmiszer karácsony előtti szétosztásához szükséges információk összegyűjtése a támogatásra szoruló családokról.

Közösségi oldalukon közzétett bejegyzésükből az is kiderült, hogy az Élelmiszerbankkal folytatott gyűjtés mellett idén is lesz jótékonysági akció, mellyel szeretnének örömet szerezni a lakosságnak. Ennek keretében csakis olyan ajándékokat várnak majd, amelyeknek maga az ajándékozó is örülne.

Ugyancsak az ünnepekhez kapcsolódóan egyeztették a városházán az intézmények decemberi és januári nyitvatartását, és az esetleg előforduló rendkívüli helyzetek kezelésével összefüggő teendőket. A polgármesteri hivatal posztjában hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a krízishelyzetek esetére rendelkezésre áll majd egy telefonszám, ami szükség esetén azonnal hívható.